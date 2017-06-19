Суд рассмотрит дело о крушении самолета с главой Total 30 июня в особом порядке

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Солнцевский суд 30 июня начнет рассмотрение дела двух обвиняемых в причастности к крушению самолета Falcon в аэропорту "Внуково" в особом порядке. Об этом ранее просила защита водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко и ведущего инженера аэропортной службы Владимира Леденева.

Солнцевский суд 30 июня приступит к рассмотрению в особом порядке дела двух обвиняемых в причастности к крушению самолета Falcon в аэропорту "Внуково". В результате той катастрофы погиб глава компании Total Кристоф де Маржери.

Как сообщает "Интерфакс", такое решение было принято в связи с согласием всех участников процесса на рассмотрение дела в особом порядке. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее защита водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко и ведущего инженера аэропортной службы Владимира Леденева просила суд рассмотреть их дела в особом порядке в связи с тем, что они полностью признали вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. Это повлекло смерть двух и более лиц по неосторожности.

Четырехместный самолет Falcon-30, который следовал из Москвы в Париж, задел снегоуборочную машину, после чего, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково-3". Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.

В окончательном отчете МАК о катастрофе говорилось, что наиболее вероятными причинами трагедии стало отсутствие должного контроля со стороны начальника смены аэродромной службы, допустившего выезд снегоуборочный машины на летное поле без запроса и разрешения диспетчера. Кроме того, отмечалось формальное отношение медперсонала к допуску к работе сотрудников служб аэродрома. Согласно отчету, медики проводили только визуальный осмотр работников, допустив к работе, таким образом, водителя снегоочистителя, в крови которого обнаружили алкоголь.