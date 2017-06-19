В Трудовой кодекс внесены поправки об оплате сверхурочной работы

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Согласно новым поправкам в Трудовом кодексе России, сверхурочная работа в выходной или нерабочий праздничный день будет оплачиваться в повышенном размере за фактически отработанные часы.

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в Трудовом кодексе России о регламентировании рабочего времени. Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.

Документ регулирует особенности неполного рабочего дня для беременных женщин, родителей-одиночек и лиц, ухаживающих за больным родственником. Вводится специальный перерыв на отдых.

Также законом устанавливается выплата премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата в повышенном размере будет производиться за фактически отработанные часы.

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