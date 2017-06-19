Премьер Японии намерен обсудить с Путиным Курилы на саммите G20

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос южных Курил на саммите G20 в Германии. В частности, планируется затронуть темы совместной хозяйственной деятельности и посещение островов бывшими жителями.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос южных Курил на саммите G20. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы японского правительства на пресс-конференции.

"Мы договорились с президентом Путиным, что проведем встречу на саммите G20. Я рассчитываю обсудить совместную хозяйственную деятельность, а также посещение бывшими жителями островов могил их предков", - сказал Абэ.

Путин и Абэ провели встречу в Москве в конце апреля. По ее итогам было подписано порядка 30 соглашений. Стороны обсудили перспективы сотрудничества на Курильских островах.

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