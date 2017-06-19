В Кремле прокомментировали планы Киева по реинтеграции Донбасса

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерения Киева по реинтеграции Донбасса и предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса. По его словам, сначала нужно понять, какие детали минских договоренностей учтены в этом законопроекте.

В Кремле пока не знают, как именно детали минских договоренностей учтены в плане Киева по реинтеграции Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нужно понять все-таки о чем идет речь, какие детали (есть в плане Киева, - прим. ред.). Пока мы не располагаем детальной информацией", - сказал Песков.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусмотрит наделение самопровозглашенных ДНР и ЛНР особым правовым статусом.

По словам Луценко, законопроект предусматривает деоккупацию, и "основное его направление на реинтеграцию Донбасса в Украину", сообщает сайт украинских "Вестей". "Мы говорим об улучшении социально-экономического управления... Закладываем основу стратегического видения того, как возобновить суверенитет и территориальную целостность", - сказала Луценко.

Кроме того, глава фракции правящей партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметил, что данный законопроект разрабатывается Верховной Радой по поручению президента Украины. Он призван добиться реализации минских соглашений. Этот документ будет представлен на ближайшем заседании Контактной группы.

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