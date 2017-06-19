Алексея Баталова проводили апплодисментами

Теги: Культура актер кино похороны москва

В Москве прощаются с Алексеем Баталовым. В Большом зале Дома кино собрались сотни людей: родные и друзья, коллеги, поклонники. Вспоминают лучшие работы актера, которые принесли ему всенародную любовь. Это Борис из "Летят журавли", физик Гусев из драмы "Девять дней одного года", конечно, Гоша из "Москва слезам не верит". Баталова называют человеком необыкновенной интеллигентности, а его уход – невосполнимой утратой.

Так тихо у Дома кино еще никогда не было, отмечает "ТВ Центр". И ведь народу немало. Люди с утра идут и идут, чтобы проститься с любимым актером. Тихо плачут и вспоминают. Его добрые глаза, неповторимый тембр голоса и врождённую интеллигентность. Бывало, подойдет, протянет теплую ладонь и сразу становится легче.

Все говорят и о его невероятной скромности. Народный артист СССР, лауреат многочисленных премий, режиссер, сценарист, профессор мало говорил о себе. Всё больше о других. Это сейчас, после его ухода, стало известно, как активно он занимался благотворительностью, как возрождал обители, как помогал студентам, и как они его обожали. Теперь – осиротели, оставшись без любимого мастера. Близкие друзья и коллеги признаются: Алексей Владимирович обладал тонкой самоиронией. Так что сейчас многим кажется, еще слово о нём, и в воздухе прозвучит знаменитая фраза Гоши "Уж очень я какой-то идеальный получился". И всё равно – здесь и сейчас – говорят. Потому что Алексей Баталов действительно был идеальный.

Он писал сценарии и книги. Незадолго до смерти, уже будучи в больнице, написал последние строки, обращенные к любимой жене Гитане. Вместе они провели более полувека, воспитав чудесную талантливую дочь.

"Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога"

Стихотворение не окончено. Автор ушёл. Его проводили аплодисментами. Алексей Баталов будет похоронен на Преображенском кладбище.

Ольга Стрельцова, Игорь Константинов, Александр Голубев, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр", Москва