Скотленд-Ярд признал терактом наезд фургона на людей у мечети в Лондоне

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В Лондоне один человек погиб, 10 пострадали в результате наезда фургона на пешеходов. Это уже второй подобный инцидент с начала июня. Всё произошло на северо-востоке британской столицы у мечети, когда мусульмане выходили с ночной молитвы. Водителя задержали очевидцы и передали его полицейским. В Скотланд-Ярде случившееся расценили как теракт.

Место происшествия до сих пор оцеплено, отмечает "ТВ Центр". Где именно все произошло, легко понять по натянутому тенту. Британские криминалисты предпочитают работать без внимания посторонних. Грузовик, протаранивший толпу людей, рядом. На кадрах с воздуха виден маршрут нападавших. Автомобиль двигался по главной улице и свернул на второстепенную, прилегающую к мечети, откуда после вечерней молитвы выходили люди.

Паника, хаос. У тех, кто оказался под колесами фургона, говорят очевидцы, шансов спастись практически не было. В Скотленд-Ярде сообщили, что под колесами машины погиб один человек, восемь госпитализированы. Произошедшее квалифицировано как теракт.

"Мы признаём атаку террористическим актом. К делу уже подключились сотрудники контртеррористических служб Великобритании. Это нападение на Лондон, на всех жителей нашей столицы. И мы все должны объединиться против экстремизма", - заявил координатор контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Бэсу.

Грузовик остановился только потому, что врезался в другой автомобиль, говорят очевидцы. Водителя вытащили из кабины уцелевшие и едва не устроили самосуд. Полицейские буквально собой укрыли мужчину от разъярённой толпы. Британские СМИ опубликовали фото этого человека. Однако, непонятно, почему на снимке он за рулем другой машины.

Тереза Мэй в очередной раз собрала заседание чрезвычайного комитета "Кобра". Совет мусульман Великобритании назвал инцидент в Финсбери-Парке вопиющим проявлением исламофобии.

Это уже четвертая атака в Британии за последние три месяца. Сценарий схож с предыдущим лондонским нападением. 3 июня поздно вечером в толпу на мосту в центре города въехал микроавтобус. Из него выскочили несколько террористов и устроили настоящую резню. Семь человек были убиты, около 50 ранены. Однако последняя трагедия действительно имеет более выраженные признаки межконфессиональных разногласий. Объектом атаки мужчины, предположительно, европейской внешности, выбрана мусульманская мечеть. Еще одно, ключевое отличие от предыдущих происшествий: на этот раз нападавший задержан, а значит, мотивы преступления можно будет узнать. Пока же мужчина в психиатрической клинике проходит соответствующие процедуры. Его имя не называется. Известно только, что ему 48 лет. Вместе с тем, не установлено местонахождение других пассажиров фургона. Очевидцы говорят о троих нападавших, вооруженных ножами.

Павел Румянцев, "ТВ Центр"