Правительство Франции подало в отставку

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Французское правительство технического премьера Эдуара Филиппа подало в отставку. Это связано с завершением парламентских выборов. Новое правительство утвердит обновлённый состав Национальной Ассамблеи.

Большинство в парламенте теперь у партии "Вперёд, Республика!" президента Эмманюэля Макрона, сообщил "ТВ Центр". Вместе со своими союзниками из "Демократического движения" они получили 350 мест из 577. Это позволит не только сформировать пропрезидентское правительство, но и уверенно проводить через Национальную Ассамблею необходимые президенту законы. Республиканцы получили 113 мандатов, у "Национального фронта" – лишь 8 мест. В ещё недавно правящей "Социалистической партии" признали поражение: всего 29 мандатов. Победу пропрезидентского движения участники выборов не оспаривают, но практически все говорят о том, что новый парламент имеет сомнительную легитимность, так как явка на выборах была всего 35 процентов. Это самый низкий показатель в истории Пятой республики.