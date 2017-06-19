Рябков обвинил США в помощи террористам
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Атака Международной коалиции во главе с США на сирийский военный самолёт является актом агрессии и помощью террористам. Об этом заявил замглавы нашего МИД Сергей Рябков. По его словам, удар стоит рассматривать как очередное пренебрежение нормами международного права.
Накануне вечером недалеко от Ракки был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, напомнил "ТВ Центр". В штабе коалиции утверждают, что он якобы сбрасывал бомбы на представителей сирийской оппозиции. В Дамаске эти сведения опровергли и заявили, что самолёт принимал участие в спецоперации против запрещённой группировки "Исламское государство".
Инцидент произошёл после того, как западные ВВС остановили продвижение правительственных сил в двух километрах от зоны деэскалации. Как отметили в Минобороны Сирии, агрессия в отношении Дамаска в очередной раз подтвердила тот факт, что международная коалиция находится в координации с боевиками.
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