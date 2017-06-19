Собянин: доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тысяч рублей

Теги: Общество собянин компенсация москва медицина

За патронаж лежачих больных, врачам будут выплачивать материальное поощрение каждый месяц. Об этом ходе заседания правительства Москвы заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Размер дополнительных выплат составит 25 тысяч рублей, уточнил "ТВ Центр". Получать их будут около 100 врачей и более 200 медсестер. В ходе заседания также подняли вопрос создания патронажной службы во всех московских поликлиниках.

Продолжительность жизни в Москве с каждым годом возрастает. Это означает, что и количество пожилых людей также увеличивается. И, конечно, возрастает необходимость и значимость патронажной службы, уход престарелых, инвалидов на дому. Этим занимаются социальные службы, но также занимаются и наши поликлиники. Такая система постепенно входит в практику. Мы провели эксперимент, он показал себя неплохо. Такую службу надо развивать и дальше. Но для этого, конечно, нужно материально поощрять и тех врачей, которые занимаются этими вопросами", - отметил мэр.