Медведев утвердил увеличение поддержки автомпрома

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Уже с июля во всех регионах России будут введены электронные больничные листы, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, с помощью этих документов будут выплачиваться пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Такая система, по мнению Медведева, намного удобнее, поскольку оформление больничного происходит гораздо быстрее. Гражданам не нужно стоять в очередях, а врачам не придётся заполнять большое количество бумаг. Кроме того, электронный документ нельзя подделать или потерять. Нововведение позволяет отправлять больничные работодателю напрямую. В ходе заседания премьер также утвердил несколько инициатив правительства. Одна из которых касается увеличения поддержки автопрома

"Мы меняем профильные правила выделения денег из федерального бюджета, расширяем круг компаний, которые могут претендовать на эти деньги. Включаем туда теперь и производителей комплектующих – они могут снизить затраты в результате этого на транспортировку узлов и агрегатов. А также увеличить объём уже действующей поддержки для автопроизводителей, которые имеют высокую степень локализации с 20 до 80%", - передает слова премьера "ТВ Центр".