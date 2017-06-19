Футболисты сборной России провели открытую тренировку

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К новостям Кубка Конфедераций. В понедельник вечером в борьбу вступят чемпионы мира. Сборная Германии в Сочи встретится с командой Австралии.

Наша команда в полном составе готовится к матчу с Португалией, отмечает "ТВ Центр". В понедельник прошла открытая для журналистов тренировка.

Подопечные Станислава Черчесова после первого круга лидируют в группе А. Однако, будущие соперники гораздо серьезнее, чем поверженные на старте турнира новозеландцы. Матч Россия-Португалия состоится в среду на московском стадионе "Спартак".