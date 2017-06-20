Ну, Котеночкин, погоди: режиссеру – 90

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20 июня 2017 года режиссеру-мультипликатору Вячеславу Котеночкину исполнилось бы 90 лет. Трудно себе представить хоть одного человека, в чьем детстве не было бы таких мультфильмов как "Лягушка-путешественница", "Котенок в улицы Лизюково", "Ну, погоди". Ритмическое чутье, динамичные зарисовки и необычная фамилия сделали Котеночкина любимцем детей и взрослых. TVC.ru предлагает прочесть несколько интересных фактов о режиссере и, пожалуй, самом известном его мультфильме "Ну, погоди".

"Несерьезная" фамилия

20 июня 1927 года в Москве родился кинорежиссер-мультипликатор Вячеслав Котеночкин. С детства он интересовался кино, делал зарисовки, любил мультфильмы. В 15 лет будущий режиссер поступил в артиллерийскую спецшколу, собирался стать военным. После войны он познакомился с мультипликатором Борисом Дежкиным. Эта встреча и определила его судьбу. Котеночкин в шутку говорил, что в мультипликацию его привела «легкомысленная» фамилия. "Ну какой из меня изобретатель или, скажем, политик? Задумайтесь: секретарь райкома Котеночкин. Это несерьезно. И поэтому, когда мне представилась возможность пойти в мультипликацию, я долго не раздумывал", - рассказывал режиссер.

Котеночкин закончил спецкурсы художников-мультипликаторов и с 1948 года начал работать в киностудии "Союзмультфильм". В 1962 году он стал режиссером и снял такие известные картины как "Котенок с улицы Лизюкова", "Попался, который кусался", "Лягушка-путешественница", "Старая пластинка" и другие. Настоящую популярность ему принес многосерийный мультфильм "Ну, погоди" про дружбу хулигана Волка и озорного Зайца, но…

Нулевой выпуск

Первая экранизация истории Волка и Зайца принадлежит не Котеночкину, а режиссеру Геннадию Сокольскому. Мультфильм был снят для анимационного журнала "Карусель". Он состоял из трех двухминутных эпизодов, в которых Волк норовит съесть Зайца и приговаривает ставшую коронной фразу "Ну, погоди".

Первый мультсериал в СССР

Первую серию "Ну, погоди" режиссера Котеночкина зрители увидели в 1969 году. Изначально, картина не планировалась как сериал, но благодаря огромному количеству писем с просьбами о продолжении, история про Волка и Зайца стала самым длинным мультсериалом в СССР. За 25 лет было снято 18 серий и изготовлено 270 рисунков.

Волк с голосом Высоцкого

Сначала на озвучку Волка Котеночкин хотел пригласить Владимира Высоцкого, но худсовет отказал, сославшись на его неуместность в детском мультфильме. Память Высоцкого Котеночкин все равно запечатлел: в одном из эпизодов Волк насвистывает мелодию из фильма "Вертикаль". В итоге на роль Волка позвали актера Анатолия Папанова. Его рычание, возмущение и сипение заставили сопереживать Волку всей страной. Зайца озвучила обладательница характерного "детского" голоса актриса Клара Румянова.

Волк и Заяц – жители Москвы 60-х

В мультфильме изображен собирательный образ жителей Москвы 60-х годов, стиляг и хулиганов. Характер главных героев "Ну, погоди" Котеночкин почерпнул прямо с улицы. "Прически, тельняшка, которая из-под рубашки виднелась, раздолбанные гитары с наклеенными красотками... В принципе, это и были прототипы Волка", - рассказывал Котеночкин-младший.

"Диснеевские" уши Зайца

Многие называют "Ну, погоди" нашим ответом на "Том и Джерри" режиссеров Уильяма Ханны и Джозефа Барберры. Но первые 16 серий истории Волка и Зайца были сняты до 1986 года, а работу американских мультипликаторов Котеночкин впервые увидел в 1987, когда его сын Алексей купил в дом магнитофон. На "Ну, погоди" оказала небольшое влияние школа Уолта Диснея. Котеночкин очень любил мультфильм "Бэмби", истории про Микки-Мауса и Дональда Дака. Можно заметить, что у Зайца из "Ну, погоди" "диснеевские" уши.

Довести до круглой цифры

19 и 20 серию мультфильма снял в 2005 году сын режиссера Алексей Котеночкин. В новых сериях главных героев озвучили актер Игорь Христенко и актриса Ольга Зверева. Они сохранили интонации любимых героев и смогли вжиться в роль Волка и Зайца.

Умер Вячеслав Котеночкин 20 ноября 2000 года в возрасте 73 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Память о советском режиссере запечатлена в его бессмертных работах. И взрослые, и дети пересматривают его мультфильмы по многу раз, несмотря на то, что знают их практически наизусть.