В Москве развернуто активное строительство новой кольцевой линии метро

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В Москве продолжается строительство второго кольца метро, которое, вслед за МЦК, должно помочь разгрузить другие линии. Ко Дню города будут запущены первые пять станций. Они уже практически готовы, но работы ведутся и на других объектах. Один из них, на востоке столицы, в понедельник посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел ход строительства будущей станции "Лефортово".

Станция метро "Лефортово" - промежуточная, на перегоне между синей и желтой линиями столичной подземки. От "Электрозаводской" до "Авиамоторной" — ключевой участок Третьего Пересадочного контура. Эта линия будет самой протяженной в Москве — более 60 километров, передает "ТВ Центр".

Строительство северо-восточного участка идет в сложных условиях плотной городской застройки. Марьина Роща, Сокольники, Басманный, Соколиная гора и Лефортово - густонаселенные исторические районы Москвы. На поверхности огорожена относительно компактная площадка. Основные работы ведутся под землей.

"Он (проект по выносу сетей на этой станции, - прим. ред.) реализован на 90%. Из, самое главное, зоны котлована все сети вынесены, что позволяет строителям спокойно опускаться, закреплять котлован, ну и в скором времени приступить непосредственно к основным конструкциям станции метро "Лефортово", - отметил заместитель главного инженера строительной компании подрядчика Сергей Борисенко.

Стены колодца, уходящего под землю на десятки метров, укреплены массивными стальными балками. На языке строителей, это - демонтажная камера. Финишная точка для двух тонеллепроходческих щитов. Одной из машин, которую строители по традиции называют женским именем "Анастасия", до конца маршрута осталось всего девять метров. Ее сестре-близнецу "Альмире" - немного больше - 50! После завершения прокладки двух тоннелей со стороны "Электрозаводской", машины пойдут на юг, в сторону "Нижегородской". В то время, как в Лефортово начнется возведение непосредственно пассажирского терминала станции. При этом работы на всех строящихся участках Третьего пересадочного контура ведутся одновременно. В эксплуатацию новые станции вводят по мере готовности.

"Сегодня в стройке находится 25 километров, в активной фазе строительства. Общее время строительства всего кольца - до 20-го, 21-го года. В этом году ведем первые станции подземного кольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Ну, и надеемся, что в следующем году этот участок также будет построен", - сказал мэр города Сергей Собянин.

Восточная часть второго подземного кольца в столичном метро - не только транспортная перемычка между радиальными линиями подземки, но и точка присоединения новой ветки, Кожуховской. Ее строительство ведется действительно опережающими темпами. Причем движение поездов на участке от Некрасовки до Косино, возможно, запустят уже в следующем году. И это лишь часть масштабного проекта по строительству Третьего пересадочного контура.

"31 станция, которая свяжет между собой радиальные направления, железные дороги, пригород. На 10-20% разгрузит эти линии соединит между собой поперечными связками многие районы Москвы. И даст возможность присоединять новые радиальные направления", - отметил Сергей Собянин.

Завершение работ по введению в эксплуатацию всех станций Третьего пересадочного контура позволит пассажирам значительно сократить время в дороге. Особенно это касается жителей присоединенных территорий. В центр города они смогут добираться в два-три раза быстрее.

Андрей Сидоренко, Владимир Черных, Александр Терентьев, "ТВ Центр".