В ТиНАО в ДТП погиб человек

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ДТП со смертельным исходом произошло на 41 километре Калужского шоссе. Там КамАЗ столкнулся с автомобилем Subaru. В результате погиб один человек. Еще один пострадал.

На Калужском шоссе в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) произошло ДТП. В результате погиб один человек, еще один пострадал, передает агентство "Москва".

Трагедия произошла на 41 километре Калужского шоссе, где КамАЗ столкнулся с автомобилем Subaru. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.