Николь Кидман: романы в кино и наяву

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Мечта многих мужчин Николь Кидман во вторник отметила свое 50-летие. Знойная австралийка за свою жизнь успела завоевать сердца многих знаменитых мужчин. Да и в кино ее героиням можно только позавидовать на любовном фронте. TVC.ru решил вспомнить, с кем у Николь Кидман были самые запоминающиеся отношения.

Том Круз: с кино все началось, им все и закончилось

Для Николь Кидман судьбоносными стали многие картины. Дело в том, что некоторые ее романы в реальной жизни закручивались после того, как любовь начиналась с кем кем-нибудь по ту сторону экрана. Так произошло, например, с Томом Крузом, которого она встретила в 1989 году на съемках фильма "Дни грома". Причем, Круз тогда был женат на другой актрисе Мими Роджерс. Но чувства Тома к рыжеволосой австралийке оказались настолько сильны, что ему ничего не оставалось, кроме как подать на развод.

Между прочим, "Дни грома" был не единственным фильмом, над которым актеры работали вместе. В 1992 году на экраны вышла картина "Далеко-далеко", в котором они также сыграли людей, которые не способны прожить друг без друга.

А вот съемки в знаменитом фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", как говорят, подорвали отношения красивой семейной пары. Хотя предпосылки к этому начались раньше. За десять лет семейной жизни Николь Кидман так и не удалось достичь тех же высот в кинематографе, что и ее мужу. Об этом говорил сам Круз после развода с ней. Кроме того, у семейно пары никак не получалось завести детей, и в итоге, они усыновили дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

Съемки фильма Кубрика дались Кидман и Крузу сложно. Некоторые утверждают, что паре пришлось нанять сексопатолога. Благодаря его советам им якобы удалось лучше вжиться в образы своих героев. После выхода фильма брак неожиданно быстро распался - в феврале 2001 года.

Слава пришла после развода

Оставшись без мужа, но с приемными детьми, Николь с трудом удавалось справляться с депрессией. Все, что у нее оставалось - работа. И она продолжила идти вверх по лестнице славы. Многие считают, что брак с Томом Крузом действительно сковывал очаровательную девушку, а с 2001 года пошло-поехало. Популярными с Николь Кидман в главной роли стали такие картины как "Другие", "Догвилль", "Мулен Руж". И если в первых двух она играла скорее одинокую жертву обстоятельств, то в фильме о знаменитом кабаре в Париже ее возлюбленным на экране стал герой Юэна Макгрегора – бедняк, поэт, но, главное, что человек хороший.

По сюжету мюзикла, Кидман играет куртизанку по имени Сатин, которая должна соблазнить Герцога. Цель – заставить его профинансировать музыкальный спектакль. Проблема в том, что героиня Кидман уже влюблена в того самого поэта, которого зовут Кристиан.

В итоге хозяин кабаре Герцог узнаёт о том, что Сатин испытывает настоящие чувства к поэту, грозит убить писателя в случае, если актриса не решит остаться со спонсором. Однако подлый план Герцога все равно проваливается. Дело в том, что Сатин болела чахоткой и умерла прямо на руках у Кристиана после финального занавеса.

История трагичная, но, возможно, она тоже сыграла свою роль в том, о чем говорили за спинами у двух главных актеров фильма. Речь шла о том, что за время съемок между австралийкой и шотландцем вспыхнули самые настоящие чувства, которые правда, продлились очень недолго.

Дружелюбные игры с британцем

Однако кинороманы, перерастающие в отношения реальной жизни на этом для Кидман не закончились. На этот раз, сердце уроженки Гавайев, если верить слухам, пленил еще один британец – Джуд Лоу. И произошло это во время съемок "Холодной горы" - еще одной трагичной истории, на этот раз, про войну Севера и Юга в США.

Кидман играет в картине роль девушки Ады – дочери преподобного Монро, владельца имения под названием Чёрный Лог возле городка Холодная гора. Лоу, в свою очередь, выступил в роли бедного плотника Инмана. Поначалу действие происходит в штате Северная Каролина.

Молодых людей изначально тянуло друг у другу, но начавшаяся война разлучила их на долгое время. Тем не менее, им суждено было встретиться вновь. Заканчивается все не очень приятно. Правда, на этот раз настало время героине Кидман остаться одной в этом мире – Инман погиб от пули. Причем, не в бою, а в перестрелке с шерифом, гнавшимся за дезертирами.

После фильма естественно поползли слухи о новом киноромане, воплотившимся в реальность. Актеров не раз видели вместе между съемками и после выхода картины на экран. Особенно сильно обсуждение отношений Кидман и Лоу усилилось после решения британца развестись со своей супругой Сэди Фрост.

Правда, сам Джуд Лоу в итоге все эти домыслы опроверг, заявив, что их с Николь просто связывают "настоящая дружба и взаимопонимание". Кидман же подала в суд на СМИ, опубликовавшие такие предположения и выиграла его.

Веселый Джим

Сплетни с удовольствием отправляли Николь Кидман и в объятия веселого Джима Керри. С ним Николь также была знакома по съемкам. Правда, в фильме "Бэтмэн навсегда" 1995 года она была девушкой человека-летучей мыши, в то время, как знаменитый комик исполнял в той картине роль антагониста Эдварда Нигмы.

Правда, когда разговор касается отношений Николь с Джимом, все больше говорят о дружеском общении. Самому добряку Кэрри романтические отношения якобы не были нужны. Он лишь хотел развеселить Николь, которая еще страдала от депрессии после развода с Томом Крузом.

Кстати, когда Кидман, наконец, обрела новое счастье в лице музыканта Кита Урбана, Керри намеревался даже посетить их свадьбу, но не смог этого сделать из-за плотного графика. Такая между актерами развилась дружба.

Музыка их связала

В какой-то момент Николь, как будто бы, надоели служебные романы, и она обратила свой взор на музыкантов. Целый год продлился ее роман с американцем Ленни Кравицем. Об этих отношениях известно всем. Заядлый любитель вечеринок попытался втянуть в свой образ жизни и спокойную, казалось бы, рассудительную Николь. Поначалу это ему даже удалось. Правда, певец сам все испортил. Таблоиды поговаривали о его привычке ходить налево, что актриса стерпеть уже не смогла.

Тем не менее, музыка действительно оказалась ее судьбой. В январе 2005 года она встретила австралийского певца Кита Урбана. Свадьба состоялась 25 июня 2006 года в Сиднее. 7 июля 2008 года в жизни Кидман произошло долгожданное событие – родилась дочь, которую назвали Сандэй Роуз. В 2010 году на свет появилась вторая дочь - Фэйт Маргарет. Правда, она уже была рождена суррогатной матерью.

Теперь Николь Кидман, похоже, действительно счастлива. Свой большой юбилей актриса встретила в объятиях Кита Урбана. У нее уже четверо детей, любящий муж (которому наплевать на то, что супруга, возможно, все еще скучает по Тому Крузу). Впереди еще столько новых картин с участием обворожительной австралийки, которая со временем, как будто только молодеет.