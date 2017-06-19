В Москве задержали хозяев нелегального "миграционного центра"

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Сотрудники полиции задержали в Москве более 20 участников организованной группы, создавших нелегальный "миграционный центр". Они занимались изготовлением фальшивых регистраций для "клиентов".

В Москве пресекли деятельность нелегального "миграционного центра". Задержаны более 20 участников организованной группы, сообщает "ТВ Центр".

При задержании одного из них, полицейским пришлось вскрывать дверь болгаркой. Впрочем, спустя некоторое время хозяин квартиры неожиданно сам открыл дверь. Судя по всему, для него этот визит стал полной неожиданностью.

Нелегальный центр работал в интернете. Там же искали клиентов, для которых и готовили фальшивки. В квартире полицейские обнаружили компьютеры, печати, штампы, а также незаполненные бланки и черновые записи. Возбуждено уголовное дело.

"Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они представлялись сотрудниками миграционного центра. Участники группы изготавливали поддельные бланки свидетельства о регистрации по месту пребывания лица, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Затем они по средствам курьерской доставки фальшивые документы передавали заказчикам", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.