Жители подмосковного поселка опасаются появления нелегальной свалки

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Кому - рыбалка, а кому - свалка! Возле подмосковного посёлка Никифоровское роют карьер. Этим действиям коммерческая фирма, которая проводит работы, и местные жители дают совершенно разные объяснения. По версии первой - здесь появятся пруды, где можно будет наслаждаться рыбной ловлей. Другие же утверждают, что карьер после вывоза песка превратят в свалку.

На площади перед домом культуры не протолкнуться. Здесь проходят два митинга сразу. Жители Одинцовского района требуют закрыть карьер в деревне Никифоровское, опасаясь, что вскоре там появится свалка, передает "ТВ Центр".

Напротив, в белых майках, стоят сотрудники компании ТЭКА-сервис, которая занимается разработкой карьера. Коммерсанты утверждают, что готовят место для прудов и рыбалки.

Местные жители уверены, что пруды - только прикрытие для создания полигона. Спор сторон едва не переходит в потасовку. В дело пришлось вмешаться полиции

Добыча песка в промышленных масштабах в поселке Никифировское Одинцовского района ведется уже полгода. Груженные стройматериалом КамАЗы курсируют мимо домов местных жителей каждые две минуты. Работы не прекращаются даже ночью. Люди жалуются на шум и разбитую дорогу. Но главные их опасения связаны с тем, что под их окнами, вместо природных красот, вскоре вырастут горы мусора.

"Они под видом рыбонагульных прудов начинают разрабатывать карьер, а потом вместо рыбонагульных прудов появляется свалка. Свалка сами знаете, что это такое - это грязь, это ужасный запах и это то, что привлекает еще и птиц. А птицы - это опасно для аэродрома", - сказала жительница деревни Никифоровское Наталья Кононова.

Карьер площадью 140 гектаров уже вплотную подобрался к военному аэродрому Кубинка и домам дачников. Вся эта территория - в категории земель сельхозназначения. Это значит, что добывать здесь полезные ископаемые, а тем более устраивать свалку - запрещено.

"Мы боимся за наши колодцы боимся за природу. Вот смотрите - эти дома - это уже берег Москва-реки, вот она - река. А вот карьер", - отметила жительница деревни Никифоровское Ирина Лаврентьева.

Компанию ТЭКА-сервис, которая взяла в аренду эту территорию, местные жители знают давно. По той же схеме коммерсанты разрабатывали карьеры рядом с другими деревнями Московской области - Никольское и Пронское. Вместо обещанных прудов - мечты рыболова - там выросли свалки. Два года назад на компанию уже заводили уголовные дела. Тем не менее, новую лицензию им выдали.

"Будет рыбное хозяйство - создается сейчас пруд в районе Никифоровского. Не только мусора не будет, вообще речь об этом даже не идет - это инсинуация", - подчеркнул заместитель генерального директора ООО ТЭКА-сервис Виталий Лукьянов.

Местные жители бизнесменам не верят. Даже внешне на будущий водоем эта территория не похожа.

"Мы неоднократно указывали министру экологии (Александру, - прим. ред.) Когану, что эта компания неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, все предыдущие рыбонагульные пруды закрывались по решению суда. Несмотря на это министерство экологии по прежнему выдает эти лицензии", - рассказал эколог Дмитрий Данилов.

Активисты утверждают, что в администрации сейчас пересматривают генеральный план развития района. Территорию песчаного карьера собираются перевести в категорию промышленных земель. Это значит, что организация мусорного полигона может стать вполне законной.

Юлия Степина, Арсений Калашников, "ТВ Центр", Москва.