Волонтеры с собаками помогут МЧС следить за безопасностью на пляжах Москвы

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Накануне, когда в столичном регионе ненадолго наступило лето, жители без промедлений отправились на пляж. Но пока одни отдыхают - другие работают. Волонтёры-спасатели, вместе с четвероногими друзьями патрулируют водоёмы.

По команде броситься в воду и спасти тонущего человека - для ньюфаундлендов нет занятия более интересного. Поэтому их еще называют водолазами или водяными собаками. Лето они ждут с нетерпением. Уже пятый год подряд, как только открывается сезон, команда волонтеров-спасателей общественной организации "Сотер" начинает тренировки на воде. Чтобы и своих собак держать в тонусе, и помочь МЧС с патрулированием пляжей, сообщает "ТВ Центр".

"Если бы собаке не нравилось, я бы наверно, не стала бы заниматься на воде, не стала бы заставлять собаку. Когда мы дома собираемся на тренировку, на какое-то мероприятие, и она видит, что я достаю гидрокостюм, она просто меняется так скажем в лице, готова прям прыгать, рваться уже. И в этот же момент прям сорваться с места и мчаться спасать людей. Рассказала волонтер-спасатель МКОО "Сотер" Елена Богданова.

Эти пушистые спасатели относятся к делу серьезно и очень переживают, если долго не приходит их очередь тренироваться.

У каждого пса есть яркий спасательный жилет с ручками, чтобы тонущий человек мог за них ухватиться. И кинологическая книжка, которая подтверждает квалификацию. Чтобы освоить полную программу, собаке требуется два года. Сначала послушание на земле, а потом уже и отработка специальных команд в водоеме. Восьмимесячный Джем только приступил к учебе, но уже показывает отличные результаты.

Взрослый ньюфаундленд может вытащить из воды на берег не только человека, но и катер или груз весом до 700 килограмм.

"Когда мне перевалило за 40 лет, я поплыла вместе со своей собакой. Плаваю, плаваю, плаваю, занимаюсь. Я их очень люблю. Именно этих слюнявых, мохнатых, шерстяных. Монстров, которые ходят с мокрой шерстью, заглядывают в глаза. Они вечно голодные, вечно холодные. По взгляду у них читается, что я не ел три дня, дайте мне еще кусочек. Но у них такое огромное любящее сердце", - заявила волонтер, вице-президент МКРР "Сотер" Юлия Паронина.

Своим собакам хозяева отвечают взаимностью. Ради них они готовы пожертвовать и выходными, и деньгами на покупку необходимого снаряжения. И самое удивительное - плавать вместе со своими четвероногими при любой погоде.

"Представляете - колбаситься вот в такой воде, как сейчас. Ночью было 8 градусов, кстати. А они с утра уже в воде. И еще деньги привозят, понимаете. Это надо купить, это, эмблемки, еще что-то. То вот лодку купили в этом году большую. Мотор, вот, надо еще. На мотор собираем потихоньку. Потому что должна собачка с движущейся лодки прыгать в воду", - отметил президент МКРР "Сотер" Александр Бурмистров.

Все лето волонтеров с собаками будут активно привлекать к профилактическим рейдам. Сотрудники МЧС напомнят отдыхающим о правилах безопасного поведения на водоемах. Ведь главное, чтобы слова о помощи, собаки слышали только во время тренировок.

Екатерина Гоголева, Дина Самохина, "ТВ Центр".