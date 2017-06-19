Минобороны: ПВО будет сопровождать самолеты коалиции в Сирии

Теги: сша минобороны Сирийский конфликт россия коалиция

В районах Сирии западнее Евфрата российская ПВО будет сопровождать летательные аппараты коалиции во главе с США в качестве воздушных целей. Кроме того, Минобороны заявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по Сирии из-за сбитого коалицией сирийского Су-22.

Любые самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - заявили в ведомстве.

Ранее коалиция подтвердила, что американский истребитель F18A сбил ракетой "воздух-воздух" сирийский Су-22 в Ракке после того, как последний якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF.

В Минобороны назвали действия США фактически военной агрессией в отношении Сирии и заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по Сирии.