Москву ко Дню города оформят в стиле русского авангарда

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Москва в День города будет украшена в стиле русского авангарда. Праздник пройдёт почти на 50 площадках. Центром торжеств станет Тверская улица.

В стиле русского авангарда - вот так Москва отметит свой день рождения, 870-й по счёту, передает "ТВ Центр".

Праздник пройдёт почти на полусотне площадок - там, где по традиции проводят "Московские сезоны". Центром торжеств станет, разумеется, Тверская улица. Слоган Дня города уже выбран. Это: "Москва - город, где создаётся история".

Украсить столицу решили в едином дизайне. Это будет русский авангард, который в мировом искусстве считается нашим собственным, оригинальным, стилем.

"Мы будем рассказывать от тех людях, событиях, новациях - каких угодно, спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились они именно в Москве. Это задача, которую мы хотим донести", - рассказал глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.