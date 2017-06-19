ФСБ уничтожила под Владимиром изготовителя взрывчатки

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Во Владимирской области сотрудники ФСБ уничтожили гражданина одной из азиатских республик. Он подозревался в изготовлении и хранении взрывчатки.

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в городе Ковров Владимирской области ликвидировали гражданина одной из азиатских республик. Об этом сообщает "Русская планета".

Мужчина подозревался в изготовлении и хранении взрывчатки. Он оказал сопротивление, открыв огонь по силовикам. В результате ответного огня предполагаемый террорист был уничтожен. Пострадавших среди мирного населения и сотрудников ФСБ нет.