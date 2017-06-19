Полиция объявила о 79 погибших при пожаре в высотке в Лондоне

Теги: В мире пожар великобритания жертвы лондон

Число жертв и пропавших без вести в результате крупного пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 79 человек. При этом количество погибших может увеличиться еще больше. Из-за интенсивности огня и разрушений в здании специалисты не смогут опознать все тела.

В британской полиции заявили, что число погибших и пропавших без вести в результате крупного пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 79 человек. Об этом сообщает "МИР24".

"По состоянию на сегодняшнее утро 79 человек считаются пропавшими без вести, и, как я должен с сожалением признать, вероятно, погибшими", - сказал представитель Скотланд-ярда Стюарт Канди. По его словам, число жертв может возрасти еще больше.

В настоящее время идентифицированы только пять погибших. Канди отметил, что из-за интенсивности огня и разрушений в здании специалисты не смогут опознать все тела.

Пожар в 24-этажном доме, который расположен в Северном Кенсингтоне, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.

Читайте также:

Скотленд-Ярд допустил гибель 58 человек при пожаре в Лондоне

СМИ сообщили о 70 жертвах пожара в высотке Лондона

Полиция Лондона сообщила о 30 погибших в результате пожара в высотке

При пожаре в высотке Лондона пропали 65 человек