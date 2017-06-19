В Аргентине нашелся 128-летний "Гитлер"

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Житель аргентинского городка Сальта заявил, что он является Адольфом Гитлером. По версии мужчины, в 1945 году он прибыл по поддельному паспорту на имя Хермана Гантерберга, и все эти годы был вынужден скрываться.

В Аргентине нашелся Адольф Гитлер. По крайней мере, житель небольшого города Сальта утверждает, что именно он является фюрером Третьего рейха. Об этом пишет "Ридус".

Новоявленный Гитлер, которому сейчас должно быть 128 лет, рассказал, что в 1945 году прибыл в Аргентину с поддельным паспортом на имя Хермана Гантерберга. Все эти годы он был вынужден скрываться так как его обвиняли в "множестве преступлений, которых он не совершал".

"Я потратил больше половины моей жизни, прячась от евреев. Поэтому я уж наказан. Меня изобразили плохим парнем, потому что мы проиграли войну", - полагает он.

Супруга "Гитлера" — 55-летняя Анджела Мартинез заявляет, что ее муж никакой не фюрер, а всего лишь страдает от слабоумия. О том, что он Адольф Гитлер, ее муж впервые заявил два года назад, когда появились первые признаки болезни Альцгеймера.

При этом женщина не исключает, что Гантерберг в молодости действительно был нацистом и, возможно, его мучает чувство вины.