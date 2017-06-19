Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с пожарами

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе в связи с многочисленными жертвами, вызванными лесными пожарами в центральной части страны. В телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе в связи с многочисленными жертвами в результате природных пожаров.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "в телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших".

В Португалии более 60 человек стали жертвами лесных пожаров. Пострадавших – десятки. Многие в больницах в тяжелом состоянии. Информация о россиянах из зоны бедствия не поступала. Тушение осложняет шквалистый ветер и сильная жара. С воскресенья в стране объявлен трехдневный траур.

По данным местной полиции, все указывает на то, что причиной пожара не был умышленный поджог. Предварительно, возгорание возникло после удара молнии в дерево.

Глава МЧС России Владимир Пучков ранее направил министру внутренней администрации Португалии Констанце Урбану де Соузе телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в борьбе с природными пожарами.

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