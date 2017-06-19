В Москве все такси станут желтыми в 2018 году

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Все столичные машины такси станут желтыми в следующем году. Это решение было принято для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального. Отмечается, что все перевозчики были заранее предупреждены о требованиях нового закона.

В столице в 2018 году все машины такси будут желтыми. К единому внешнему виду автомобили решили привести для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль", — рассказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, никаких проблем у компаний такси с данными нововведениями не возникнет. Ликсутов отметил, что все перевозчики были заранее предупреждены о требованиях нового закона.