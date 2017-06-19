СК проводит проверку по факту смерти женщины после инъекции в частной клинике
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Московское управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 29-летней женщины после инъекции в частной клинике в столице. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 29-летней женщины после инъекции в одной из частных клиник столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления СКР. Инцидент произошел 9 июня.
"Во время проведения инъекционной процедуры в одной из частных клиник Москвы, 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После была доставлена в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь скончалась", - рассказали в СК.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В рамках проверки происшествию дадут оценку на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности.
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