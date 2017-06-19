В Москве кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым

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Московские кинотеатры устроят открытые показы лучших фильмов с участием Алексея Баталова. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером в Доме кино. Информация о бесплатных сеансах представлена на сайте сети кинотеатров "Московское кино".

Открытые показы фильмов с участием актера Алексея Баталова пройдут в кинотеатрах Москвы, передает "Интерфакс". Информация о бесплатных сеансах представлена на сайте сети кинотеатров "Московское кино".

"Эти картины создавались не для телевизора. Режиссеры их снимали для большого экрана", - сказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером в Центральном доме кинематографистов в понедельник.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей - Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни.

Документальный фильм "Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша" на канале "ТВ Центр".

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