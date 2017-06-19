Два поезда столкнулись на Курском вокзале в Москве. Видео

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На Курском вокзале в столице столкнулись два электропоезда. В результате инцидента два вагона одного из составов сошли с рельсов. Информации о пострадавших пока нет. В настоящее время сотрудники МЧС выехали на место аварии.

Два электропоезда столкнулись на Курском вокзале в столице. В результате инцидента два вагона одного из составов сошли с рельсов. Об этом сообщает агентство "Москва".

"По предварительной информации, на Курском вокзале на улице Земляной Вал у поезда в Щербинку на стрелке сошли с рельсов два вагона", - говорится в сообщении. При этом был остановлен экспресс Нижний Новгород-Москва, который двигался навстречу. Однако, по словам очевидцев аварии, два поезда столкнулись.

Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. В столичном МЧС сообщили, что в настоящее время специалисты экстренных служб выехали на место аварии.