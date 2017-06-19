Под Новгородом школьник насмерть отравился жидкостью из бесхозной бутылки

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В Новгородской области трое подростков нашли на улице около магазина бутылку с неизвестной жидкостью и выпили ее. Один мальчик скончался, двум другим даже не понадобилась помощь врача.

В поселке Пестово Новгородской области погиб 14-летний подростов от отравления неизвестной жидкостью, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, 18 июня трое школьников нашли на улице возле магазина бутылку с неизвестной жидкостью, и выпили ее. Спустя некоторое время тело одного из подростков было найдено на берегу реки Молога.

По информации "Интерфакса", двум другим мальчикам госпитализация не потребовалась. Возможно, они выпили немного жидкости и остались живы.

Начала доследственная проверка, содержимое бутылки направлено на химическую экспертизу. Состав жидкости пока не известен.

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