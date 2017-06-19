Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает переход к "войсковой операции"

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Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции". Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук. Говоря о возможном введении военного положения, депутат отметил, что законопроект позволяет его ввести по усмотрению президента Украины Петра Порошенко.

Член комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук разъяснил суть законопроекта о реинтеграции Донбасса. По его словам, документ фактически означает переход к "войсковой операции" под руководством президента Петра Порошенко.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути - войсковой операцией, руководимой не СБУ, а оперативным штабом", - написал Тымчук в Facebook.

Говоря о возможном введении военного положения, депутат отметил, что законопроект позволяет его ввести по усмотрению президента Украины. Он подчеркнул, что принятие законопроекта не означает отказ Украины от Минска.

Ранее планы Киева по реинтеграции Донбасса прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала нужно понять, какие детали минских договоренностей учтены в этом законопроекте. В ДНР планы Киева отвергли, поскольку для их реализации "должно существовать доверие, которого сейчас нет".

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