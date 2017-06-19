В Подмосковье загорелся строительный рынок

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В подмосковном Видном загорелся двухэтажный рынок стройматериалов. Крупный пожар охватил площадь порядка 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На текущий момент пожар локализован.

Обновление: пожар ликвидирован, пострадавших нет - МЧС

В городе Видное Московской области загорелось здание двухэтажного строительного рынка, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Подмосковью.

Пожар охватил площадь порядка 600 квадратных метров. Людей эвакуировали до прибытия пожарных, пострадавших нет.

В подмосковном МЧС сообщили, что на текущий момент объявлена локализация пожара. С огнем борются 67 пожарных и 19 единиц техники.

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