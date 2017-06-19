Ревнивый итальянец убил гражданку России и ее молодого ухажера

Теги: убийство италия Происшествие

В Италии 50-летний местный житель убил россиянку и ее приятеля из ревности. Мужчина подсыпал жертвам наркотики в алкоголь, а затем задушил женщину и забил палкой молодого человека.

Двойное убийство произошло в городке Кириньяго близ Венеции. По предварительным данным, одной из жертв стала гражданка России 30-летняя Анастасия Шакурова.

Как пишет РИА Новости, убийство россиянки и ее приятеля, неополитанца Бьяджо Джуниора Буономо произошло в доме 50-летнего Стефано Перале. По данным СМИ, мужчина был знаком с Шакуровой и поддерживал с ней близкие отношения. Перале сам позвонил в полицию и признался в убийстве на почве ревности. По его словам, он подсыпал Шакуровой и Буономо наркотики в алкоголь, после чего задушил женщину, а молодого человека забил палкой.

Российские генконсульство в Милане проинформировано о случившемся. Однако там не смогли подтвердить гражданство Анастасии Шакуровой.