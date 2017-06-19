При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали два человека

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В результате инцидента с поездами на Курском вокзале в Москве с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира. В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Предварительно, поезд "Стриж" задел электричку Нахабино - Щербинка.

В результате происшествия с поездами на Курско-Рижском направлении Московской железной дороги есть пострадавшие, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе желдороги, с ушибами в медпункт Курского вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж". По данным источника в экстренных службах города, пострадавших трое.

В 14:38 по московскому времени при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино - Щербинка с Курского вокзала произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж".

В настоящее время для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда. Железнодорожники также прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов.

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