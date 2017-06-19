СКР: поезда на Курском вокзале столкнулись из-за отказа стрелки

Теги: скр поезд курский вокзал Происшествие москва

Следователи начали проверку по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале в столице. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа стрелочного перевода. В СКР отметили, что четыре вагона повреждены и два сошли с рельсов.

Столкновение двух поездов на Курском вокзале в столице произошло из-за отказа стрелочного перевода. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

"По предварительным данным, в понедельник днем в районе Курского вокзала столицы из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино-Щербинка", - говорится в сообщении. По данным следствия, четыре вагона повреждены и два сошли с рельсов.

Следователи начали проверку по факту случившегося. На место выехала оперативно-следственная группа для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на Курском вокзале в столице столкнулись поезд "Стриж" и электричка Нахабино – Щербинка. В результате инцидента два вагона одного из составов сошли с рельсов. В пресс-службе желдороги сообщили, что с ушибами в медпункт обратились два пассажира поезда "Стриж".

Читайте также:

При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали два человека

Два поезда столкнулись на Курском вокзале в Москве. Видео