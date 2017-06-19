Тереза Мэй пообещала защитить мусульман в Британии

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Тереза Мэй в понедельник встретилась с прихожанами мечети в Лондоне, возле которой минувшей ночью неизвестный врезался в толпу людей. Со слов участников беседы, британский премьер пообещала сделать все для обеспечения безопасности мусульманской общины.

Великобритания сделает все для обеспечения безопасности мусульманской общины королевства. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время встречи с прихожанами мечети, возле которой минувшей ночью неизвестный совершил наезд на людей. Слова главы британского правительства передал один из участников беседы, пишет РИА Новости.

Официального подтверждения этой информации нет. Сама Мэй после встречи отказалась разговаривать с журналистами.

Ранее сообщалось, что лондонские мусульмане пожаловались на рост исламофобии в Великобритании. По словам одного из представителей общины, им постоянно приходится слышать оскорбления в адрес своих жен и дочерей, одетых в национальные одежды.

Минувшей ночью неизвестный на фургоне въехал в толпу мусульман у мечети в районе Финсбери-парка. Погиб один человек, еще 10 получили травмы. Имя мужчины не называется. При этом в полиции Великобритании заявляют, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС.

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