Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову по поводу Telegram

Теги: Общество интернет технологии дуров роскомнадзор

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен лично обратиться к Павлу Дурову по поводу внесения мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Компанию могут обязать хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в течение недели обратится лично к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский называл слухами информацию об обращении ведомства к администрации Telegram с требованием представить сведения для внесения в соответствующий реестр. Об этом писала газета "Ведомости".

Как сообщает ТАСС, в случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

Telegram - популярный мессенджер, созданный основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым.

Читайте также:

Роскомнадзор: законопроект о мессенджерах не затронет частную переписку