Слоненок весом 90 килограммов родился в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке родился слоненок весом 90 килограммов. Большую часть времени малыш пока проводит с мамой, которая кормит его молоком. На взрослую пищу он перейдет только к двум-трем годам.

В столичном зоопарке родился детеныш азиатского слона весом около 90 килограммов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Любимая его забава - хоботом приподнять палки или разбросать траву. При рождении слоненок весил около 90 килограммов", - отметили в пресс-службе Московского зоопарка.

Большую часть времени малыш пока проводит с мамой, которая кормит его молоком. На взрослую пищу он перейдет только к двум-трем годам. Главным лакомством для слонов являются бананы и яблоки. Ежедневно они могут съедать около 150 килограммов пищи.