Алексея Баталова проводили в последний путь

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Народного артиста СССР Алексея Баталова похоронили на Преображенском кладбище Москвы. На церемонии присутствовали только самые близкие и друзья семьи.

Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище Москвы. В церемонии приняли участие только самые близкие и друзья семьи Народного артиста СССР, пишет ТАСС. На могиле установили православный крест.

Ранее в понедельник в Доме кино прошла церемония прощания. Ее посетили многие известные советские и российские актеры и деятели культуры.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей - Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни.

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