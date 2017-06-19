Путин констатировал снижение рождаемости в России

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Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике. Президент констатировал снижение рождаемости в России. В частности, он поручил правительству предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.

За первые четыре месяца 2017 года число родившихся в России снизилось на 68,7 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

По словам президента, "катастрофический" спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов.

"Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи", - пояснил ситуацию президент.

"Сейчас надо комплексно и настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность, — указал Путин, отметив, что есть разные предложения по улучшению показателей рождаемости.

В частности, президент поручил правительству предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми. "Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами", - добавил Путин.

Во время "Прямой линии" президент также коснулся темы демографии и сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией в период Великой Отечественной войны. Он призвал чиновников "не жадничать" в мерах по стимулированию рождаемости.

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