Машина протаранила полицейский фургон на Елисейских полях
Теги: В мире полиция франция париж
Автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель машины в настоящее время задержан полицейскими. В жандармерии заявляют, что наезд на полицейских был преднамеренным.
Французские полицейские проводят операцию в районе Елисейских полей в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
������������#EnDirect >> Un véhicule a foncé sur un fourgon de la gendarmerie sur les #ChampsÉlysées à #Paris, d'après Le Point et BFMTV. pic.twitter.com/qGAVB384wZ— ����Le Globe (@LeGlobe_info) 19 июня 2017 г.
По предварительным данным, автомобиль врезался в фургон полиции на Елисейских полях. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель машины в настоящее время задержан полицейскими. Отмечается, что во время операции правоохранительные органы оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке недалеко от здания.
В жандармерии заявляют, что наезд на полицейских был преднамеренным.