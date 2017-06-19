Машина протаранила полицейский фургон на Елисейских полях

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Автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель машины в настоящее время задержан полицейскими. В жандармерии заявляют, что наезд на полицейских был преднамеренным.

Французские полицейские проводят операцию в районе Елисейских полей в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, автомобиль врезался в фургон полиции на Елисейских полях. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель машины в настоящее время задержан полицейскими. Отмечается, что во время операции правоохранительные органы оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке недалеко от здания.

В жандармерии заявляют, что наезд на полицейских был преднамеренным.