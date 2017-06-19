Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к 1,5 годам колонии

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Мещанский суд столицы приговорил бывшего гендиректора РАО Сергея Федотова к полутора годам колонии по делу о мошенничестве на 297 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее Российскому авторскому обществу.

Мещанский суд столицы приговорил экс-гендиректора Российского авторского общества Сергея Федотова к полутора годам колонии по делу о мошенничестве на 297 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Признать Сергея Федотова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала судья Елена Гудошникова.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Федотова до 17 августа. По версии следствия, он незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее РАО. По словам адвоката, речь идет о четырех зданиях, три из которых были проданы из-за издержек в собственность компании ЗАО "Сервисно-эксплуатационная компания". Сам Федотов не признавал свою вину, однако заявлял о готовности сотрудничать со следствием с тем, чтобы доказать свою невиновность.

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