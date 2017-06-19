СКР возбудил дело по факту столкновения поездов в Москве

Теги: Уголовное дело скр поезд курский вокзал москва

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале в столице. По данным следствия, в результате аварии за медицинской помощью обратились три человека. В СКР отметили, что оба поезда получили серьезные повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале в столице. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Установлено, что в понедельник днем в районе Курского вокзала города Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино-Щербинка. В результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека. Два вагона сошли с рельс, оба поезда получили серьезные повреждения", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также лица, совершившие данное преступление.

Ранее сообщалось, что на Курском вокзале в столице столкнулись поезд "Стриж" и электричка Нахабино – Щербинка. В результате инцидента два вагона одного из составов сошли с рельсов.

Читайте также:

СКР: поезда на Курском вокзале столкнулись из-за отказа стрелки

При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали два человека

Два поезда столкнулись на Курском вокзале в Москве. Видео