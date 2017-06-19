Германия обыграла Австралию на Кубке конфедераций по футболу

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Сборная Германии по футболу обыграла команду Австралии со счетом 3:2. У победителей отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка. Следующим соперником Германии на Кубке конфедераций станет команда Чили, а Австралия сыграет с Камеруном.

Сборная Германии обыграла команду Австралии на Кубке конфедераций по футболу со счетом 3:2. Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи, передает TVC.ru.

В составе немецкой команды на пятой минуте счет открыл Ларс Штиндль. На 41-й минуте ответный мяч провел Томас Рогич. За минуту до конца времени первого тайма сборная Германия вышла вперед во второй раз. С пенальти отличился Юлиан Дракслер.

В начале второго тайма на 48-й минуте третий мяч в ворота австралийцев отправил Леон Горецка. Через восемь минут игрок сборной Австралии Томи Юрич забил второй гол своей команды, установив окончательный счет матча.

Следующим соперником сборной Германии на Кубке конфедераций станет команда Чили, а Австралия сыграет с Камеруном. Обе встречи пройдут 22 июня.