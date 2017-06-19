МВД Франции: напавший на фургон полиции в Париже мертв
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Наезд на полицейский фургон в Париже был преднамеренным, а водитель автомобиля был вооружен. Об этом заявили в МВД Франции. В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Нападавший в результате столкновения, скорее всего, погиб.
В результате наезда автомобиля на полицейский фургон в Париже никто не пострадал. Об этом заявили в МВД Франции, передает France Info. Там отметили, что водитель был вооружен. По данным СМИ, в багажнике его автомобиля лежал газовый баллон.
В полиции уверены, что таран фургона был преднамеренным. В настоящее время место ЧП оцеплено, в районе работают саперы.
Мужчина, который совершил таран, скорее всего, мертв. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.
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