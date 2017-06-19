Могерини: ЕС продлит санкции в отношении России до конца июля

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Евросоюз продлит экономические санкции против России, поскольку реальных подвижек в выполнении минских договоренностей не наблюдается. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, решение будет принято до конца июля. Ранее ЕС продлил санкции в отношении Крыма.

В Евросоюзе ожидают продления санкций против России после саммита 22-23 июня. Нынешний пакет ограничительных мер действует до 31 июля, передает агентство РИА Новости.

Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, для принятия решения "есть время до конца июля". По ее словам, это связано с тем, что Брюссель не наблюдает подвижек в выполнении Москвой минских соглашений. "Я полагаю, будет принято решение продлить действующие санкции", - резюмировала она.

Ранее страны ЕС на год продлили санкции против Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве негативно оценивают данное решение.

14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Обеспокоенность этим решением выразили в Германии и Австрии.

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