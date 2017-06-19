Путин поручил подготовить программу создания новых мест в яслях

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Владимир Путин предложил подготовить программу создания новых мест в яслях по аналогии с программой строительства детсадов. Этот вопрос обсуждался на совещании по демографической политике.

Меры поддержки рождаемости в России обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства. Президент напомнил, что сами граждане обратили внимание на эту проблему в ходе недавней "Прямой линии" главы государства с жителями страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тревогу вызывает и статистика. Если в прежние годы благодаря комплексу мер демографическую обстановку удалось изменить к лучшему, то в этом году цифры рождаемости в России вновь упали. Напомнив, что речь идёт, по сути, о будущем страны, Владимир Путин подчеркнул, что государство должно и далее проводить активную демографическую политику. На совещании обсуждались перспективы программы материнского капитала, предложения по улучшению системы социальных пособий, и другие меры поддержки семей с детьми.

"Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до 3-х лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами. Далее, нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильём семей с детьми. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно. Но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости - один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе", - заявил Владимир Путин.

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