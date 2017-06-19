В каждой поликлинике Москвы будет создана патронажная служба

Теги: Москва собянин медицина

Сотрудники московских поликлиник будут получать материальное поощрение за помощь на дому пожилым людям и лежачим больным. Такое решение принято на заседании президиума столичного правительства. Доплата за патронаж составит 25 тысяч рублей в месяц для врачей и 15 тысяч для медсестер. Из них сформируют мобильные бригады, за каждой из которых закрепят малоподвижных пациентов. Проект уже апробирован в нескольких столичных поликлиниках.

На базе поликлиник заработает новая патронажная служба. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Возрастает необходимость и значимость патронажной службы. Уход за престарелыми и инвалидами на дому. Этим занимаются социальные службы, но также занимаются и наши поликлиники. Такая система постепенно входит в практику. Мы провели эксперимент, они неплохо себя показали. Такую службу надо развивать и дальше. Но такую службу надо материально поощрять и тех врачей, кто занимается этими вопросами", - заявил мэр.

Предполагается, что ее сотрудники будут на прямой связи с особыми пациентами. Адресно и оперативно смогут помогать больным, которые прикованы к постели и к инвалидной коляске.

Мобильные бригады, которые будут состоять из врача и медсестры, сформируют на базе поликлиник. У каждого терапевта будет свой список постоянных пациентов, которых он будет обязан регулярно посещать и выезжать по экстренному вызову. За медицинское сопровождение лежачих больных врачам будут выплачивать ежемесячное материальное поощрение.

"25 тысяч к имеющейся заработной плате врачу. И 15 тысяч к имеющейся зарплате медицинской сестре, которая сопровождает эту работу, или самостоятельно работает в системе патронажной службы", - рассказал глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун.

В работе патронажной службы будут задействованы около ста врачей и более двухсот медсестёр. Помощь больным с ограниченными возможностями уже была отработана в экспериментальном порядке. Пациенты результатом остались довольны. Опыт признан удачным.

Это далеко не первое новшество в дополнительном финансировании работы медицинских специалистов. Уже выплачиваются стимулирующие гранты докторам, имеющим статус "Московский врач"; терапевтам и медсестрам, которые амбулаторно наблюдают за состоянием здоровья пациентов старшего возраста, болеющим не одним хроническим заболеванием; а также семейным врачам. Грантами не обделены и стационары. Больницам, которые применяют передовые технологии в работе, и лучше остальных ведут больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, поощряют выплатами в сумме от 30 до 100 миллионов рублей.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков, Александр Ивановский, Владислав Подымский. "ТВ Центр", Москва.