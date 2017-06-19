В Ле Бурже открылся Международный авиасалон

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Во французском Ле-Бурже открылся 52-й Международный аэрокосмический салон. Участие в выставке принимают 47 государств, в том числе и Россия. Правда, в этом году наша страна смогла представить лишь макеты новейших самолётов и вертолётов. Официальный Париж запретил нам ввоз любых предметов вооружения даже на специализированные военно-технические салоны. И объяснили это санкционной политикой в отношении Москвы.

В небе под Парижем — только лучшие образцы военной и гражданской авиатехники: кружат новые версии Airbus и Boeing, закладывает виражи двухмоторный реактивный самолет от Mitsubishi. Задрав нос - наглядная демонстрация технических возможностей - перед зрителями появляется и американский F-35A. Этот истребитель на сегодня — самое дорогое оружие в истории человечества, отмечает "ТВ Центр".

Российская авиация на этот раз в Ле-Бурже не летает. Французская сторона не предоставила гарантий беспрепятственного прохождения таможни. Но конкуренцию выдерживают и без этого. У стендов десятки заинтересованных бизнес-партнеров. Россия в ближайшие годы готовится выйти на первое место по поставкам авиатехники, заняв 27% мирового рынка. Введенные против отечественных компаний санкции, по сути, только помогли набрать скорость.

"Быстро сориентировались. Сегодня программа импортозамещения работает. И это дало импульс развитию тех отраслей, которые связаны, в том числе и с авиацией", - говорит директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Задает тренды новый Миг-35. На Ле-Бурже пока демонстрируют лишь макет. В этом году машина должна пройти все технические испытания. Но уже понятно, в классе многоцелевых истребителей вот-вот появится серьезный конкурент. Он, во-первых, может дозаправляться в воздухе, а, во-вторых, он может сам выступать в роли танкера.

Российский SuperJet на рынке уже закрепился. МС-21 - активно готовится "занять позицию". Среднемагистральный самолет по уровню комфорта конкурирует с лучшими дальнемагистральными аналогами. А в безопасности и легкости управления и вообще даст фору конкурентам. За штурвал такого можно сесть без переподготовки. Правда, штурвала как такового в новом МС-21 и нет. Он уже прошел очередное испытание. И в 2019 году вполне сможет показать себя в небе. Как раз к следующему авиасалону в Ле-Бурже.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Ле Бурже.