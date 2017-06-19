Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов пройдет лечение в Москве

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Жительница мурманского города Апатиты Дарья Старикова, которая страдает от онкологического заболевания, помещена в реанимационное отделение московского Института онкологии имени Герцена. Самолет МЧС ранее доставил онкобольную на лечение в столицу из Мурманска.

Жительница Апатитов Мурманской области Дарья Старикова, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" на халатность местных врачей, была доставлена в Москву на лечение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава, ранее на подмосковный аэродром "Раменское" прибыл спецборт МЧС, который доставил Старикову на лечение. Из аэропорта пациентка была доставлена на лечение в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена.

15 июня Старикова в ходе "Прямой линии" рассказала, что ей поздно был поставлен диагноз рака четвертой стадии, до этого ее долго лечили от остеохондроза. 16 июня она была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска Мурманской области. После этого ее отправили в Мурманскую областную больницу, а оттуда - в Москву.

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