Международный фестиваль фейерверков пройдет в августе в Москве

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В Братеевском парке столицы в конце лета пройдет Международный фестиваль фейерверков. Команды из восьми стран выпустят в небо около 60 тысяч залпов. Всего для проведения конкурса будет использовано 27 тонн пиротехники.

В конце лета в Братеевском парке на юге столицы пройдет третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Об этом сообщается на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

"Выступление каждой из команд продлится около 10 минут. При оценке огненных шоу жюри будет учитывать их зрелищность, синхронность залпов, целостность композиции и музыкального сопровождения", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Команды из восьми стран 19 и 20 августа выпустят в небо около 60 тысяч залпов. Всего для проведения конкурса будет использовано 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров.